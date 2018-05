Zwangere vrouw krijgt hartstilstand in bakkerij en bevalt erna van baby

De zwangere vrouw raakte rond half elf vanochtend onwel in de bakkerij aan de Stationsweg in de Zeeuwse plaats. Hulpdiensten rukten massaal uit; drie ambulanceteams en een traumaheli spoedden zich naar de bakkerij.



De moeder is gereanimeerd en de baby is met een keizersnede ter wereld geholpen. Het kindje is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is met spoed per ambulance afgevoerd. Twee brandweerploegen en een aantal politieagenten hielpen om de buurt af te zetten.



De bakkerij is momenteel gesloten. De Absdaalseweg en de Stationsweg zijn wel weer vrijgegeven voor het verkeer.