Zware buien verwacht na zomerse dag, mogelijk wateroverlast

De dag begint op veel plaatsen met wat bewolking en regionaal mist, vooral in het oosten, maar daarna komt de zon tevoorschijn. Daardoor loopt de temperatuur in het binnenland op tot zomerse waarden. Vanavond en vannacht trekt een gebied met regen- en onweersbuien over het land die lokaal voor overlast kunnen zorgen, voorspellen de weerbureau's.

In de loop van de ochtend komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Hierbij gaat de temperatuur oplopen tot zomerse waarden van 25 graden in het binnenland. Elders wordt het volgens weerplaza.nl 22 tot 24 graden. In de nacht naar zondag trekt volgens haar een gebied met regen- en onweersbuien over het land.

Vanaf vanavond kan het flink gaan regenen en onweren. Regionaal kan de neerslag voor wateroverlast zorgen, voorspelt weer.nl. Regen, onweer en kou bereiken zaterdagavond de Zeeuwse kust. Rond middernacht valt de eerste neerslag in het midden van het land en in de vroege ochtend bereiken de buien Groningen. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen zware buien vallen met hagel en windstoten.

Zondag overheerst de bewolking, soms breekt de zon even door en verder valt soms een enkele bui. In een groot deel van het land overheersen de droge momenten. Het wordt 20 graden bij een wat aantrekkende westelijke wind. In het zuiden begint de zondag in eerste instantie droog, maar in de loop van ochtend ontstaan er weer nieuwe buien. De verwachte regenwolken zorgen voor veel neerslag doordat ze langzaam door de lucht trekken.

Langzame buien

Door deze langzame buien kan er regionaal 30 tot 50 millimeter vallen, met wateroverlast tot gevolg. Volgens weer.nl is het niet uitgesloten dat in het noordwesten 50 tot ruim 100 millimeter naar beneden komt, omdat de buien daar min of meer stil hangen.

Als er meer dan 50 millimeter in één dag op tenminste een van de officiële neerslagstations wordt gemeten, dan heet dat een ‘dag met zware neerslag’. Sinds 1 juni van dit jaar telt deze meteorologische zomer al 14 dagen met zware neerslag en dat evenaart het record uit 2006. Als er zondag 50 millimeter of meer valt, wordt dit record verbroken.

Zon

De vooruitzichten voor na het weekend zien er niet slecht uit. In het zuiden is nog kans op een lokale bui. Verder start de dag regionaal grijs met mist of lage bewolking maar vanuit het noorden breekt de zon door. Bij een matige noordoostenwind wordt het 20 tot lokaal 23 graden, verwacht weerplaza.nl. Dinsdag wordt een droge dag met flinke zonnige perioden en vooral in de middag ook stapelwolken. De wind blijft noordoostelijk en de middagtemperatuur ligt rond 20 graden in het noorden en rond 22 graden in het zuiden, aldus het weerbureau.