Zware crash in Varsseveld: bestuurder (25) met stoel en al uit auto geslingerd, zwaargewond naar ziekenhuis

Woningbouw­pro­jec­ten vallen stil of gaan helemaal niet door: ‘We zitten in een perfecte storm’

Woningbouwplannen gaan achter elkaar in de pauzestand of worden geschrapt. In Apeldoorn is gisteren de bouw van een prestigieuze woontoren in het hart van de stad uitgesteld. En dat is geen uitzondering, zeggen bouwexperts in (Oost-)Nederland. Woningnood of niet, huizen worden door ‘een perfecte storm’ onbetaalbaar.

11:09