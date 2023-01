Zware ochtendspits door ongelukken, ruim 800 kilometer file

Sleutelhan­ger is nieuw middel in de strijd tegen stalkers en plegers van huiselijk geweld

Hulpverleners in de Rotterdamse regio experimenteren met een nieuw middel in de strijd tegen notoire stalkers en plegers van huiselijk geweld: een sleutelhanger die alarm slaat als een rancuneuze ex te dichtbij komt. De proef is uniek in Nederland.

13 januari