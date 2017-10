Zware windstoten langs de kust in de ochtend

De kustgebieden hebben te maken met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur uit noordwestelijke richting. In het Waddengebied waait het met 100 kilometer per uur nog iets harder. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk in kracht af. Verder wordt een enkele bui verwacht, maar ook zon en een temperatuur van rond de 12 graden.



In het noorden van het land werden gisteravond uit voorzorg maatregelen genomen omdat de stormachtige wind kon leiden tot hoge waterstanden. Zo werden dijkdoorgangen (coupures) gesloten.



De storm heeft vooralsnog op enkele plekken tot overlast geleid. Zo raakten door omgevallen bomen auto's in het noorden en oosten van het land beschadigd. In Delfzijl liepen kades onder, maar het water kwam minder hoog dan verwacht werd.