Zwembad, beachbar én kristallen lift: zo ziet superjacht Galactica van 100 miljoen er vanbinnen uit

Honderden toeschouwers zien al dagen vanaf de kant zien hoe het grootste jacht van de Osse werf Heesen Yachts nét te groot is om bij hoogwater onder alle Brabantse bruggen door te varen. Dinsdag heeft de Galactica dan toch echt de provincie verlaten en vervolgt ze haar tocht via Dordrecht naar het Friese Harlingen om daar afgebouwd te worden. Na ruim drie jaar en 500.000 manuren verder is het schip voor 90 procent klaar.



Maar hoe ze er vanbinnen uitziet is voor velen nog een mysterie. Op het 80 meter lange schip is alles groot, duur, luxe en imponerend. De buitenzijde is gebouwd van licht aluminium, binnen staat er een keuken van onyx-kwarts, in het hart van het schip een kristallen lift én een draaitrap gebouwd naar de beroemde Fibonacci-reeks.