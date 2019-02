Zwembad in Brabant loopt plotseling leeg: ‘Binnen een uur was het gedaan’

Deze week geen bommetjes in het recreatiebad van zwembad Den Ekkerman in Veldhoven. Zondag troffen medewerkers een leeg bad aan. De 350.000 liter water die daar in had moeten zitten, bevond zich een verdieping lager.

De oorzaak van het lek is een leiding die finaal in tweeën brak. Door die leiding van zo’n 20 centimeter doorsnee liep water, bestemd voor het recreatiebad. Dat water gutste zo de kruipruimte in, waar het flink wat schade aanrichtte. ,,Binnen een uur was het gedaan”, zegt Noud Bazelmans, die verantwoordelijk is voor de techniek.

In de kruipruimte staat dinsdagochtend nog kleine een centimeter water. Een meter hoger toont een donkere streep op de muur hoe hoog het water stond. Bazelmans: ,,We zijn de ruimte zondag meteen leeg gaan pompen.”

Leed

Het leed was al geleden. Verschillende elektrische waterpompen gingen kopje onder. ,,De glijbaanpomp heeft onder water gestaan. Die moeten we in ieder geval vervangen”, stelt Noud Bazelmans. Het water vond ook zijn weg naar het aandrijfsysteem van de beweegbare bodem van het sportbad. Die bodem blijft sindsdien hangen op twee meter diepte.

Het zwembad moest maandag flink wat lessen afzeggen, met name omdat ook het instructiebad leegliep. Dat bad was maandagmiddag alweer operationeel. Door geplande zwemlessen van het recreatiebad naar het instructiebad te verplaatsen, zorgt manager Minette Lommers dat de meeste lessen gewoon door kunnen gaan.

Rekeningen

Naast het instructiebad is het sportbad deze week ook gewoon open. Lommers hoopt dat alle herstelwerkzaamheden vrijdagavond zijn voltooid. ,,Ik heb nog geen idee van de kosten of het totale aantal pompen dat vervangen moet worden”, zegt zij. ,,Het is wachten op de rekeningen.” Het zwembad heeft in ieder geval een calamiteitenverzekering. Donderdag komt een schade-expert langs.