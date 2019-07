Zwemmen met deze hitte? let op: blauwalg en dode vissen bederven zwemwater

Live Twitter Rechter: Haagse steker F. handelde onder invloed van psychose, geen terroris­tisch motief

13:38 De 33-jarige Malek F. uit Syrië hoort vandaag in de rechtbank Schiphol of hij de cel in moet voor het neersteken van drie mensen op 5 mei 2018. Grote vraag is of Malek - die vandaag aanwezig moet zijn in de rechtszaal - geheel of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was: gek of (ook) terrorist.