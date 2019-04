Zwervende wolven langs oostgrens hebben het gemunt op schapen

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat wolf GW893m uit het Duitse Nedersaksen in januari bij Dalmsholte en Heino schapen heeft aangevallen. In die maand viel een andere wolf in Beerzerveld elf schapen aan en in De Lutte vond een boer één doodgebeten schaap. Eind februari zijn in Holten en Lemelerveld in totaal acht schapen gedood.