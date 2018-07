92-jarige moeder schiet zoon dood die haar in verpleeghuis wilde stoppen

Anna Mae Blessing woonde al zes maanden in bij haar 72-jarige zoon en zijn 57-jarige vriendin in het stadje Fountain Hills, zo meldt de BBC. Het huishouden kampte met strubbelingen: de zoon had gezegd dat hij zijn moeder naar een verzorgingstehuis wilde sturen omdat het moeilijk was om met haar samen te leven.

Dat pikte Blessing niet. Op maandagochtend pakte ze haar twee pistolen, een die ze in de jaren 70 had gekocht en één die ze van haar overleden man had gekregen, en verstopte ze in haar badjas. Daarna confronteerde ze haar zoon in zijn slaapkamer. Het duo kreeg ruzie, waarop de vrouw een van de revolvers uit haar zak haalde en minstens twee keer afvuurde richting haar zoon.

Daarna richtte ze het vizier op haar schoondochter, die de kamer binnen kwam gelopen. Die kon het wapen afpakken en weggooien. Ook toen de bejaarde vrouw de tweede revolver tevoorschijn haalde, slaagde de vriendin van haar zoon erin dat te bemachtigen. Daarna vluchtte ze de kamer uit en belde ze de politie.

Fauteuil

Toen de politie ter plaatse kwam, wachtte Blessing hen op in haar fauteuil en liet ze zich zonder verzet meenemen. Haar zoon werd gevonden met twee kogelwonden, in zijn nek en kaak. De oude vrouw vertelde de politie later dat ze het beu was om slecht behandeld te worden en dat ze het niet kon verkroppen dat haar zoon haar in een bejaardentehuis wilde plaatsen. Ook was ze van plan een einde te maken aan haar eigen leven.