97-jarige Robertine drinkt nog elke dag 15 'fluitjes'

,,Fanny, geef me nog maar een 'fluitje'", zegt de kranige dame, wijzend naar haar lege glas. ,,Zolang ik dat heb, kan ik voort", zegt ze lachend. En aan 'fluitjes' (een hoog, smal bierglas, red.) dinsdagavond op het 97ste verjaardagsfeestje van Robertine in Volkscafé Floreal geen gebrek. Want zelfs brouwerij AB InBev was de verjaardag van de voormalige cafébazin niet vergeten. Om het feest voor haar 'goede verbruiker' compleet te maken, schonk het met plezier een 20-litervat van Robertine's favoriete gerstenat. Van de bierleverancier kwam daar nog een grote biermand Jupiler bij. ,,Straks hoef ik niet meer naar het café te gaan", grapt de jarige.

Soms wel 22

,,Robertine kan er inderdaad goed mee overweg", bevestigt cafébazin Fanny Waegemans. ,,Op een 'rustige' avond giet ze met gemak zo'n 15 fluitjes achterover. Maar als de sfeer er goed in zit, dan zijn dat er wel 22. Uitsluitend Jupiler. Iets anders gaat er bij haar niet in."



Het is ondertussen al 18 jaar dat de oudste en trouwste stamgaste in Floreal komt. ,,Elke avond, zo ongeveer vanaf een uur of acht, vind je haar hier. Die keer dat haar zoon Felix haar niet kon begeleiden, kwam ze zelfs alleen met haar rollator tot hier, toch al gauw enkele honderden meters", vertelt de bazin.



,,Ons dagelijkse cafébezoek brengt routine in haar leven", weet Robertine's inwonende zoon Felix Leemans. ,,Moeder kent hier iedereen, en iedereen kent haar. Dit zijn haar vrienden. Enkel op woensdag - de sluitingsdag - zijn we er niet. Dan kijkt ze tv, of gaan we als ze daar om vraagt naar een naburig café."