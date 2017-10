Afrikaanse vrouw maakt opmerkelijke creaties van eigen haar

Vader redt tienerdochter op het nippertje uit kaken grote witte haai

15:01 De Australische Sarah (15) ontsnapte ternauwernood aan de kaken van een 4,5 meter grote witte haai. Haar vader was er net op tijd bij. ,,10 seconden is het verschil tussen mijn dochter die nog leeft en die vandaag niet meer bij me zou staan”, aldus de emotionele man tegen de lokale nieuwszender 7 News Adelaide.