Amerikaan ensceneert dood om zijn vrouw te ontmaskeren

Gustavo verborg een microfoon in zijn kleding en nam zijn volgende ontmoeting met Lulu op, waarna hij het bewijsmateriaal aan de politie van Houston bezorgde.



Dat Lulu een huurmoordenaar wilde aanstellen om hem te doden, was een grote klap voor Ramon. Sinds hij haar in 2007 in een salsaclub had ontmoet, was Ramon bedwelmd door haar schoonheid. De gescheiden vader van drie kinderen maakte Lulu het hof en de twee trouwden in 2010. Tot die dag was er slechts één probleem: als Mexicaanse moest Lulu om de zoveel maanden terug naar haar thuisland om haar visum te hernieuwen. Maar door te trouwen met Ramon, afkomstig uit Puerto Rico, had ze recht op een Green Card en kon ze dus permanent in de VS verblijven.



Het huwelijksgeluk hield aan tot begin 2015, toen geldzorgen de relatie onder druk zetten. ,,Ik dacht dat we wel een uitweg zouden vinden, maar plots zei Lulu dat ze wilde scheiden", vertelt Ramon tegen de Britse krant The Sun.