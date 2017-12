Amerikaan was blut tot deken van zijn oma hem miljonair maakte

De Amerikaan Loren Krytzer (53) liep zo goed als blut de veilingzaal in Californië binnen. Hij had geen baan en leefde van een invalidenuitkering van amper 200 dollar (168 euro) per maand. 77 seconden later liep hij naar buiten als miljonair. En dat allemaal door een deken van zijn overgrootmoeder.

Krytzer heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. In 2007 kreeg hij een zwaar auto-ongeluk, waarna zijn linkervoet moest worden geamputeerd en hij zijn baan als meubelmaker niet meer kon uitvoeren. Hij moest veel moeite doen om rond te komen en zag zich uiteindelijk genoodzaakt om zijn kinderen naar hun grootouders te sturen. ,,Wat moest ik doen? Ik moest voor de kinderen zorgen, maar ik had geen geld. Ik had niets gespaard."



De onfortuinlijke man leefde van een schamele uitkering. Zijn moeilijke situatie kende echter een keerpunt in 2011, toen hij naar een aflevering van Antiques Roadshow keek. Daarin bleek een oudere man zonder het te weten eigenaar van een waardevol erfstuk: een deken die was geweven door Navajo-indianen, ook wel een chief's blanket genoemd. ,,Op zijn minst is deze deken 350.000 euro waard", meldde de opgetogen deskundige in het programma, waarna deze geveild werd voor een half miljoen dollar. De deken in het programma leek wel heel erg op het exemplaar dat Loren van zijn overgrootmoeder had geërfd.

Kat op bevallen

Krytzer zag al een gouden toekomst voor zich, maar zijn familie was niet erg enthousiast. Volgens zijn moeder mocht hij al blij zijn als hij het stuk textiel kon verkopen voor tien dollar. ,,Je grootmoeder heeft hem nog gebruikt tijdens de bevalling van haar kat", klonk het. Ook zijn zus vond het maar een 'vies oud ding'. ,,Ik heb de deken alleen maar geërfd omdat niemand anders hem wilde hebben", aldus Loren.



Hij gaf de moed echter niet op en ging langs deskundigen en antiekverkopers, die hem vertelden dat het een oude lap uit Mexico was, die niet veel waarde had. Sommigen stuurden hem gewoon weg.

Uitgevogeld

Uiteindelijk kwam Loren terecht bij John Moran Auctioneers in Californië. Tegen die tijd had hij de hele geschiedenis van het deken uitgevogeld en was hij erachter gekomen dat een van zijn voorvaderen, een ruilhandelaar uit Dakota, de deken ergens begin jaren 1800 had gekocht van de Navajo-indianen. De gedetailleerde informatie over de herkomst bracht John Moran ertoe de deken naar een lab te sturen, voor extra testen. Die bevestigden dat het wel degelijk om een kostbaar stuk ging. Moran gaf toestemming om het erfstuk te veilen.

Volledig scherm De kostbare Navajo-deken, inclusief sporen van een poezenbevalling. © John Moran Auctioneers

Miljonair

In juni 2012 ging de zeldzame deken onder de hamer. Krytzer hoopte er in elk geval genoeg geld mee te verdienen om zijn auto te laten maken. ,,Ik was aan het bidden. 'Laat het alsjeblieft genoeg zijn om een huis of zo te kopen', dacht ik nog."



Verschillende verzamelaars voerden de prijs op en na iets meer dan een minuut sloeg de hamer af op 1,5 miljoen dollar. ,,Ik was aan het hyperventileren. Het zweet stond op mijn voorhoofd en ze moesten me water komen brengen. Ik kon het gewoon niet geloven."

Moeilijkste jaren