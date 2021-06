Amerikaanse kreeftenvisser: ‘Ik ben uitgespuugd door walvis’

Jonas in de walvis!Een Amerikaanse kreeftenvisser is naar eigen zeggen met de schrik vrij gekomen nadat hij vrijdag in de bek van een bultrugwalvis terecht was gekomen en uiteindelijk weer werd uitgespuugd. Het verhaal van Michael Packard (56) werd als eerste gebracht door een lokale krant en ging vervolgens viraal op sociale media.

,,Ik was aan het duiken naar kreeften toen een bultrug me probeerde op te eten’’, schrijft Packard op Facebook. ,,Ik zat 30 tot 40 seconden in de bek voordat de walvis weer naar het wateroppervlak kwam en me uitspuugde’’, aldus de kreeftenvisser uit de plaats Provincetown, zo’n 200 kilometer ten oosten van Boston.

Tegen de tv-zender WBZ-TV News vertelt Packard dat hij eerst dacht dat hij door een haai werd aangevallen. ,,Ik voelde een grote stoot en toen werd alles zwart. Toen voelde ik in het rond en merkte dat er geen tanden waren. Toen realiseerde ik me: mijn god, ik ben in de mond van een walvis en hij probeert me door te slikken. Dit is het einde, ik ga dood.’’

,,Maar ineens ging hij naar de oppervlakte en begon zijn hoofd te schudden. Ik werd de lucht ingegooid en landde in het water’’, zegt Packard, die al 40 jaar op kreeften vist in Provincetown. ,,Ik was weer vrij en dreef daar gewoon in het water. Ik kon het niet geloven, maar ik ben hier om het na te vertellen.’’

Packard zegt onder de blauwe plekken te zitten maar verder geen gebroken botten te hebben. ,,Ik bedank de reddingswerkers in Provincetown voor hun zorg en hun hulp'', schreef hij vlak nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Eén persoon was getuige van de gebeurtenis. Zijn collega Josiah Mayo heeft aan de lokale krant Cape Cod Times verteld dat hij zag hoe de walvis Packard weer uitspuugde. Daarna heeft Mayo de reddingsdiensten gewaarschuwd. Een bultrugwalvis kan tot zo'n 16 meter lang worden en zo'n 25 à 30 ton wegen.

Jooke Robins, een walvisexpert van het Center for Coastal Studies in Provincetown, zegt dat de visser waarschijnlijk op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Mensen staan bij bultruggen niet op het menu en volgens Robins had de walvis Packard ook niet kúnnen inslikken. ,,Hun bek is vrij breed maar hun keel is tamelijk smal. Een walvis kan op geen enkele manier iets groots als een mens doorslikken’’, aldus Robins, die benadrukte dat het belangrijk is dat mensen een veilige afstand houden als zij een walvis zien. ,,Het is erg belangrijk om de walvissen wat ruimte te geven’’, aldus de deskundige.

Vanuit het ziekenhuis laat Michael Packard weten dat alles oké is.