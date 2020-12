Amerikaanse rechter: ‘Ouders moeten zoon terugbetalen voor vernielen pornocollectie’

Veertien dozen pornografie en seksspeeltjes

Toen Werking na het intrekken bij zijn ouders in augustus 2017 weer op zichzelf ging wonen, nam hij in eerste instantie zijn pornocollectie niet mee naar zijn nieuwe woning in Indiana. Hij liet de, naar eigen zeggen, “onvervangbare” collectie tijdschriften en films achter bij zijn ouders en kwam er later achter dat deze verdwenen waren. Hierop begon Werking in 2019 een rechtszaak tegen zijn ouders.



De ouders van Werking vertelden hem dat ze niet wilden helpen bij het verhuizen van de spullen en deze ook niet zelf in huis wilden hebben. In e-mails tussen Werking en zijn vader is te lezen dat het om twaalf dozen vol met pornografie ging en nog eens twee dozen met seksspeeltjes. Volgens Werking gaat het hierbij om meer dan 1600 dvd’s en videobanden.