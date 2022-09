Australische vrouw in kritieke toestand na botsing met achtbaan-karretje: ‘Geen lichaamsdeel dat niet gebroken is’

Volgens de politie wilde Shylah Rodden (26) haar gevallen telefoon oprapen en klom ze daarom in de achtbaan-constructie op de kermis Royal Melbourne Show, maar werd ze verrast door het aanstormende gevaarte. Hierdoor zou ze geschept zijn en 9 meter de lucht in geslingerd zijn. Meteen na het ongeluk werd de achtbaan stilgelegd. Inzittenden moesten uren op bevrijding wachten. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De familie en enkele omstanders twijfelen aan dit verhaal en zeggen dat ze mogelijk in de achtbaan zelf zat en eruit is geslingerd.