Begrafenisonderneemster (24) wil dolgraag kind van 79-jarige echtgenoot

Volgens Alexis sprong de vonk tussen haar en de veel oudere Charles over toen ze hem verdrietig in de kerk zag zitten. ,,Ik kende zijn vrouw Kathy die in 2017 op uiterst tragische wijze overleed aan de gevolgen van longkanker. Met Charles had ik eigenlijk nooit contact. Maar toen ik hem zag treuren om de plotselinge dood van zijn vrouw bekroop me een groot gevoel van medelijden”, aldus Alexis. Vervolgens opperde ze om wat vaker af te spreken om Charles bij te staan in zijn rouwproces.



Het hoofddoel van Alexis was, zo benadrukt ze in gesprek met The Mirror, om Charles te troosten. ,,Tijdens onze ontmoetingen praatten we meestal lang over zijn en mijn gevoelens. Uiteindelijk werden we goede vrienden en besloten we samen dingen te ondernemen. Al snel veranderde onze vriendschap in liefde, waarna Charles mij in het najaar van 2018 spontaan een huwelijksaanzoek deed.’’ Met succes, want twee maanden nadat de man met enige moeite op zijn knieën was gegaan, stapten de twee al in het huwelijksbootje. ,,Mijn Charles wilde vanwege zijn hoge leeftijd niet langer wachten op een bruiloft.”



Alexis had naar eigen zeggen ‘aanvankelijk enige aarzeling’ om een verbintenis aan te gaan met de 55 jaar oudere Charles. ,,Ik heb nog geprobeerd hem in contact te brengen met dames van zijn leeftijd, maar daar had hij geen trek in. De gedachte om met een eind zeventiger te gaan daten, stond hem tegen. Charles op zijn beurt heeft herhaaldelijk aan mij gevraagd of ik niet liever iets wilde aanknopen met een leeftijdsgenoot. Maar ik kon me, toen onze liefde al was opgebloeid, niet voorstellen dat ik hem ooit zou verlaten voor een jongere man.”