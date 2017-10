Benen en handen geamputeerd van man die dacht alleen verkouden te zijn

Garlick - getrouwd en vader van drie jonge kinderen - werd half juli dit jaar onwel en deelt zijn schokkende verhaal nu met de wereld. ,,Opeens kon ik mijn bed niet meer uitkomen'', vertelt hij aan DailyMail. Even later ontwikkelde zich een hoge koorts. ,,In bad gaan om af te koelen, was al te veel gevraagd. Ik kon niet eens meer recht blijven staan, de pijn in mijn hoofd was ondraaglijk. Dat is het laatste wat ik me herinner.'' In het ziekenhuis werd Garlick meteen aan de beademingsmachine gelegd. ,,Om vier uur 's middags had hij nog tegen mij gesproken. Twee uur later was mijn man al bijna dood'', aldus zijn echtgenote. ,,De artsen waren me al aan het voorbereiden op het ergste.''