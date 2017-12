Beroemde dakbeklimmer valt van wolkenkrabber tijdens stunt

video Demonstratie 'on­zicht­baar­heids­man­tel' maakt de tongen los in China

9 december Een raadselachtige amateurvideo van een man die een werkende onzichtbaarheidsmantel lijkt te demonstreren is op Weibo - de Aziatische tegenhanger van filmkanaal YouTube - in een paar dagen tijd al 22 miljoen keer bekeken. Dat gebeurde nadat een topman van het Chinese ministerie van openbare veiligheid officieel op de beelden had gereageerd. Volgens hem is de vinding zeer geschikt voor militaire doeleinden.