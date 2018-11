Blunder Chinese politie: zakenvrouw aan digitale schandpaal genageld

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een groot goed, maar helemaal waterdicht is het herkenningssysteem helaas niet, zo bleek onlangs. Zo belandde in Ningbo het gezicht van de bekende Chinese zakenvrouw Dong Mingzhu op de schermen. Pijnlijk voor Dong, maar het is nog pijnlijker dat zij helemaal niet in de stad was, schrijft Abacus News. De techniek had zijn werk te goed gedaan.



Wat de camera’s hadden geregistreerd, was een voorbijrijdende stadsbus waarop het gezicht van de zakenvrouw stond afgebeeld. De beelden van de blunder zorgen voor grote hilariteit op socialmediasite Weibo. Maar het door de overheid geroemde systeem krijgt ook kritiek. De politie moest toegeven dat de software had gefaald. Die kreeg direct een update om dit soort fouten te voorkomen.