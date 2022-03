Britse Bella-Rae (1) doodgebeten door hond die pas een week in huis was

Een Brits meisje van 17 maanden oud is overleden nadat ze thuis werd aangevallen door een hond. De ouders van Bella-Rae Birch hadden de viervoeter slechts een week eerder in huis gehaald.

Het meisje overleed maandagmiddag aan de gevolgen van de aanval in het ziekenhuis in St. Helens, een plaats in de buurt van Liverpool, bevestigt de lokale politie. Haar familie laat weten dat ze ‘enorm zal worden gemist, maar nooit zal worden vergeten’. ,,We vragen wat tijd en ruimte om het tragische verlies van onze geliefde Bella-Rae een plek te geven”, laat de familie, die ‘compleet in shock is’, weten via de politie.

,,Bella-Rae heeft haar leven verloren in de meest onvoorstelbare, verschrikkelijke omstandigheden”, zegt politiecommissaris Steve Brizell tegen BBC. ,,Wat we nu begrijpen is dat de familie de hond pas een week eerder had gekocht, en dat die het meisje heeft aangevallen in hun huis. Bella-Rae is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de beste zorgen van de politieagenten die als eerste ter plaatse waren, de ambulancewerkers en de artsen in het ziekenhuis, is Bella-Rae overleden aan haar verwondingen.”

Hysterisch

Een van de buren zei tegen BBC dat de ouders van het meisje hysterisch waren. ,,We hoorde geschreeuw. Ik rende erheen en heb geprobeerd met reanimeren tot de hulpverleners er waren”, zegt buurvrouw Jordan. ,,Ik heb de hond niet gezien, ik was compleet gefocust op de baby.”

De hond is afgemaakt en de politie onderzoekt nog welk ras het was. Er is een vermoeden dat het gaat om een illegaal gefokt ras. Ook gaat de politie op zoek naar de vorige baasjes van de hond. Volgens buren lijkt de hond op een Staffordshire Bull Terrier of een pitbull.

Volledig scherm Bella-Rae Birch kwam om door een hondenaanval. © Merseyside Police