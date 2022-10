Britse toerist (19) sterft na eten burrito in Mexico

De 19-jarige man uit Londen was in november vorig jaar een hapje gaan eten met vrienden, in een restaurant waar ze al eerder waren geweest. Dat blijkt uit de rechtszaak tegen het restaurant die nu voorkomt. Joe bestelde een vegetarische burrito en maakte daarbij duidelijk dat hij geen sesam kon eten. De toerist stuurde zijn maaltijd terug toen hij merkte dat er toch sesam in zat en waarschuwde het personeel opnieuw dat hij daar allergisch voor was. In het Spaans en in het Engels. Hij vertelde daarbij dat hij zou sterven als hij het wel at.