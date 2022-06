Cambodjaan vangt ‘s werelds grootste zoetwatervis: een vier meter lange pijlstaartrog van 300 kilo

Met zijn indrukwekkende afmetingen passeert de pijlstaartrog, gevangen op 13 juni, de voormalige recordhouder uit 2005. Toen ging het om een reuzenmeerval van 293 kilo, gevangen in het Thaise deel van de Mekong.

De pijlstaartrog werd aan de haak geslagen door een lokale visser ten zuiden van Stung Treng in het noordoosten van Cambodja. De visser waarschuwde een team van wetenschappers van het Wonders of the Mekong-project, dat onderzoek doet naar de biodiversiteit in de Aziatische rivier.

De wetenschappers arriveerden binnen enkele uren na het telefoontje en waren verbaasd over wat ze zagen. ,,Als je een vis van deze grootte ziet, vooral in zoet water, is dat ongelooflijk, dus ik denk dat ons hele team verbijsterd was”, zei Wonders of the Mekong-leider Zeb Hogan in een online interview van de Universiteit van Nevada in Reno. ,,In de twintig jaar dat we onderzoek doen naar gigantische vissen in rivieren en meren op zes continenten, is dit de grootste zoetwatervis die we zijn tegengekomen.”

Een visser ving de grootste zoetwatervis ooit: een gigantische pijlstaartrog. © AP

De Mekong - die loopt van Tibet tot aan Vietnam - kent een rijke biodiversiteit, maar overbevissing, vervuiling en de bouw van dammen bedreigen het kwetsbare ecosysteem. Ongeveer 70 procent van de grote zoetwatervissen wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd, en alle soorten in de Mekong. Pijlstaartroggen hebben veel tijd nodig om te groeien. ,,Het feit dat de vis zo groot kon worden, is een hoopvol teken voor de Mekong”, zei Hogan.

Het dier - dat van de lokale bevolking de naam Boramy heeft gekregen, ofwel Volle Maan, vanwege zijn vorm - heeft een volgapparaatje gekregen bij zijn staart en is daarna weer vrijgelaten. Dat apparaatje moet in het komende jaar veel informatie geven aan de wetenschappers over het gedrag van pijlstaartroggen. ,,We weten weinig van de gigantische pijlstaartrog. Zijn naam, zelfs zijn wetenschappelijke naam, is de afgelopen twintig jaar verschillende keren veranderd”, zegt Hogan volgens de BBC. ,,Deze vis wordt overal in Zuidoost-Azië gevonden, maar we hebben er bijna geen informatie over. We weten niets over zijn levensgeschiedenis. We weten niets over zijn ecologie, over zijn migratiepatronen.”



De visser kreeg zo'n 575 euro tegemoetkoming voor zijn bijzondere vangst.

De rog is bijna 4 meter lang en 2,2 meter breed. © AFP

