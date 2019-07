Circustijgers vermalen Italiaanse dompteur en spelen half uur met zijn lijk

Volgens La Gazzetta del Mezzogiorno probeerden Webers collega’s tevergeefs de dieren te verjagen. Daarbij werden aldus ooggetuigen brandblussers gebruikt, maar ook die haalden weinig uit. Voor het oog van de hulpeloze circusmedewerkers speelden de dieren zeker een half uur met Webers verminkte lichaam.



Pas toen de tijgers weer in hun kooien zaten, en alle hulp al te laat kwam, kon men bij de levenloze dompteur komen. Ambulancepersoneel stelde vast dat Weber aan een reeks zware verwondingen, waaronder aan zijn ruggengraat, was bezweken. De circuswereld is geschokt door diens overlijden.



De politie van Bari is een onderzoek gestart naar de dood van Weber en probeert de gebeurtenissen die tot de aanval hebben geleid in kaart te brengen. Het is nog onzeker of de voorstellingen van Circo Ofrei, een van Italiës beroemdste circussen, nog doorgaan na het drama. Wat er met de tijgers gebeurt, is evenmin duidelijk.