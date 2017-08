Deense politie zoekt naar kleren journaliste Kim Wall

Madsen zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht wordt vermoedelijk aangescherpt. Door de dna-match is de druk op Madsen aanmerkelijk toegenomen maar het is te vroeg om conclusies te trekken, zegt zijn advocate tegen de krant Berlingske Tidende. Ze is vandaag door de politie op de hoogte gesteld, maar heeft nog niet met haar cliënt gesproken. ,,Het is het beste voor iedereen dat Kim Wall is gevonden, maar het onderzoek is nu nog niet afgesloten.''



Wall werkte als freelance journaliste. Ze studeerde in Parijs, Londen en New York en schreef voor de New York Times, The Guardian en South China Morning Post.