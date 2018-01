Dronken Rus steelt 'tank' om na sluitingstijd fles wijn te scoren

De man stal de DOSAAF lichtgepantserde rupsbandtractor van een militair oefenterrein in Moermansk en ging ermee winkelen. Proletarisch dan. Na een rit door een bos arriveerde de beschonken bestuurder in het ondergesneeuwde plaatsje Apatity en zette koers naar een lokale supermarkt.



Voor hij het vervaarlijk ogende legervoertuig door de pui van de winkel reed, ramde hij eerst nog een geparkeerde auto die daarbij zwaar beschadigd raakte. De rossende Rus klom vervolgens doodgemoedereerd uit de pantserwagen, bekeek nog even de ravage die hij had aangericht en liep toen de supermarkt in.



Eenmaal binnen werd hij vrij snel ingerekend, maar niet voordat hij nog snel een fles wijn had gesnaaid, meldt nieuwssite Hibiny.com. Bij het voorval raakte wonderwel niemand gewond.