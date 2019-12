Duitse rechtbank: vrouw mag blijven klagen over indringende kaaslucht

Bodybuil­der laat met olie gevulde megabiceps weghalen: ‘Raar hoor, die dunne armen’

21 november Kirill Tereshin (23), een Russische bodybuilder met biceps die door synthetische olie-injecties minstens zo groot als een voetbal zijn geworden, is in een ziekenhuis in Moskou geopereerd aan zijn opgezwollen armen omdat een deel van zijn spieren begon af te sterven. Bij de ingreep is volgens Tereshin ongeveer anderhalve kilo zo goed als dood weefsel verwijderd. ‘Popeye’ moet nog twee of drie keer onder het mes om de rest weg te laten halen.