'Ik heb er maar geen cijfer op gezet': taallerares corrigeert brief van Trump

Mason, die vorig jaar met pensioen ging, is een gedreven schrijfster . Met enig bombast stuurt ze dagelijks brieven en e-mails naar allerhande overheidsinstanties, zowel lokaal als landelijk, over zaken van uiteenlopende aard. Vorig jaar stuurde de ‘retorisch activiste’ elke dag een briefkaart naar de Amerikaanse president Trump. In haar 17-jarige loopbaan heeft Mason heel wat blunders voorbij zien komen, maar de reactie die zij kreeg op haar brief over vuurwapengeweld op een school in Florida spant de kroon. ,,Onnodig gebruik van hoofdletters, een overdaad aan woorden, onduidelijk en weinig specifiek’’, zo omschrijft ze het door Trump ondertekende epistel.

Paarsgekleurde correcties

Gepokt en gemazeld als lerares deed Mason wat ze al duizenden keren eerder deed. Ze pakte haar pen, voorzag de presidentiële brief van paarsgekleurde correcties en kanttekeningen en stuurde het schrijven retour Witte Huis. ,,Als je brieven van ’s lands hoogste instantie krijgt, verwacht je dat ze op zijn minst taaltechnisch correct zijn.’’ Mason houdt er uiteraard rekening mee dat de formele brief wel door de president is getekend, maar door een van zijn medewerkers is geschreven. ,,Toen ik lesgaf, leerde ik mijn studenten dat je manier van schrijven veel zegt over wie je bent, waar je om geeft en of het je iets uitmaakt hoe je jezelf in het Engels presenteert’’, zegt de scribente.

Tweets niet allemaal van Trump

Begin mei maakte de Boston Globe bekend dat zelfs Trumps twitterberichtjes niet allemaal door de president zelf worden geschreven. De krant laat, op basis van twee Witte Huismedewerkers, weten dat de tweets met opzet vol uitroeptekens, kapitalen, onsamenhangende zinnen en ideeën worden gezet. Om op Trumps taalgebruik te lijken. In Trumps brief werden de zelfstandige naamwoorden ‘natie’, ‘federaal’, ‘president’ en ‘staat’ herhaaldelijk met een kapitaal geschreven en daarmee in eigennamen veranderd. Elf keer zelfs. Geheel in stijl van Trumps veelvuldige tweets wordt in het stukje proza ook het gebruik van het voornaamwoord ‘ik’ niet geschuwd. Een doorn in Masons scherpe oog.

'Taal is valuta van de macht'

Mason: ,,Als dit door een brugklasser was geschreven, had ik het een zeven gegeven. Een gevorderde leerling had er een onvoldoende voor gekregen.’’ Ze kon zich echter bedwingen een cijfer op de brief te zetten. De oud-lerares plaatste wel een foto van de brief, compleet met correcties, op internet. Tot groot vermaak van haar volgers.



Mason die helder schrijven hoog in het spreekwoordelijke vaandel heeft staan, wijst de president zachtjes op een overheidswebsite die ambtenaren aanmoedigt klare taal te gebruiken in hun correspondentie. ,,Het is de bedoeling dat iedereen een duidelijke en grammaticaal juiste schrijfstijl hanteert, anders word je verkeerd begrepen’’, verduidelijkt ze. ,,Taal is de valuta van de macht.’’