Indiase vrouw ontdekt na vijf jaar buikpijn dat dokters medische tang in haar achterlieten na keizersnede

Een Indiase vrouw had vijf jaar lang last van extreme buikpijn. Door een scan ontdekte ze dat die pijn werd veroorzaakt door een medisch instrument dat dokters uit haar lichaam waren vergeten te halen na een keizersnede.

KK Harshina (31) is moeder van drie kinderen, die allemaal via een keizersnede zijn geboren. De eerste twee operaties onderging Harshina in hetzelfde ziekenhuis. Voor haar derde bevalling ging ze naar een ander ziekenhuis in de Indiase stad Kozhikode. Dat bleek een foute beslissing want meteen na de operatie begon haar extreme buikpijn.

,,Ik kan niet omschrijven wat voor pijn ik heb gehad die vijf jaar”, vertelt Harshina aan de Britse publieke omroep BBC. Ze lichtte ook de dokters in over haar pijn, maar die vertelden haar dat het gewoon kwam omdat ze een derde keizersnede had gehad. ,,Ze vertelden me dat andere vrouwen hetzelfde meemaakten.”

Maar de pijn hield niet op en na een lange zoektocht van vijf jaar, kwam de vrouw er in september vorig jaar eindelijk achter wat haar pijn veroorzaakte. Op een scan was een medische tang, van ongeveer 6 centimeter lang en 5 centimeter breed, te zien in haar buik. Die liet ze niet lang na de scan verwijderen door middel van een nieuwe operatie.

Zoektocht naar rechtvaardigheid

Harshina is nu op zoek naar rechtvaardigheid. Ze spoorde de minister van Gezondheid aan om de zaak te onderzoeken. Het ziekenhuis waar de keizersnede plaatsvond, startte ook een intern onderzoek. Die onderzoeken draaiden echter allebei op niets uit. Volgens het ziekenhuis was er geen enkel medisch instrument spoorloos en bracht daarom Harshina’s twee vorige keizersnedes ter sprake. Ook dat ziekenhuis miste geen medische tang.

Harshina koos er daarom vorige week voor om in hongerstaking te gaan. Die hongerstaking heeft ze inmiddels opgegeven, maar haar protest zet ze voort. ,,Ik blijf hier zitten [tot er rechtvaardigheid is]”, klinkt het voor de deur van het ziekenhuis.