Interactieve kaart: wat er gebeurt als er een atoombom op je stad valt

Op de kaart kan je een locatie naar keuze ingeven en vervolgens bekijken wat het effect zou zijn, als er een nucleair wapen op zou worden afgevuurd. Zo kun je de ‘Little Boy’ inzetten, de atoombom die in 1945 op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid. Of de Hwasong-14, de intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea ontwierp en vorig jaar voor het eerst testte, de W87 ofwel een Amerikaanse thermonucleaire raketkop. Een echte zware jongen is de Tsar Bomba, de waterstofbom die de voormalige USSR tijdens de Koude Oorlog tot ontploffing bracht en die in 1961 de krachtigste door mensen veroorzaakte explosie ooit veroorzaakte. Een extra optie is dat je kan kiezen om de bommen af te laten gaan op de grond (minder schade) of in de atmosfeer (meer schade).



Bij elk scenario kan je zien hoe groot de explosie zou zijn en hoe ver de schokgolf, de hitte en de straling te zien is. Er wordt ook elke keer vermeld hoeveel slachtoffers er naar schatting zouden vallen, zowel doden als gewonden. Mocht er bijvoorbeeld een Star Bomba op Gent gegooid worden, dat zou dat 1.190.207 doden en 1.182.997gewonden tot gevolg hebben als hij op de grond zou.



De interactieve kaart doet denken aan de NukeMap die enkele jaren geleden werd gelanceerd door Alex Wellerstein van het Stevens Institute of Technology. Hij was een van inspiratiebronnen voor de nieuwe kaart en fungeerde als consultant, zegt dr. Tara Drozdenko van de Outrider Foundation aan wetenschaps- en technologiesite Gizmodo.