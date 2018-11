Japanse man trouwt met hologram Hatsune Miku

De moeder van Akihiko Kondo weigerde op zijn bruiloft in de Japanse hoofdstad Tokio te komen, maar haar 35-jarige zoon liet zich daardoor niet weerhouden. Hij trouwde met Hatsune Miku, een zangeres die enkel bestaat in virtual reality .

Hatsune Miku is een hologram dat zogenaamd 16-jaar oud is, maar haar jonge leeftijd is geen probleem aangezien ze geen mens is. Zijn moeder was niet de enige die verstek liet gaan, ook andere familieleden van de man kwamen niet opdagen. Desondanks besteedde Kondo omgerekend 15.500 euro aan een huwelijksceremonie waar 40 mensen bij aanwezig waren.

,,Ik heb haar nog nooit bedrogen, ik ben altijd verliefd geweest op Miku", zegt Kondo. ,,Ik denk iedere dag aan haar.” Kondo heeft een zwevend hologram van Hatsune Mike aangeschaft dat kan praten en bewegen. Ook doet ze wat dingen in het huishouden: ze maakt hem ‘s ochtends wakker en bedient de lichten in het huis zodat Kondo als hij thuiskomt geen donkere kamer binnenstapt. Ook vertelt ze hem wanneer het tijd is om naar bed te gaan. 's Nachts heeft Kondo een knuffelversie van Hatsune bij zich in bed. Deze pop draagt een trouwring.

Gatebox, het bedrijf dat Hatsune Miku heeft bedacht en vervaardigd, heeft Kondo een 'trouwakte’ toegestuurd. Volgens Gatebox zijn er in de loop van de tijd al meer dan 3.700 aktes verschaft aan mensen die zich wilden laten verbinden aanvirtual reality-personages. Kondo hoopt dat zijn bruiloft schaamte rondom liefde voor dit soort karakters kan wegnemen. ,,We moeten allerlei soorten liefde en geluk in overweging nemen.”

Hatsune Miku heeft fans over de hele wereld, miljoenen volgers op sociale media en werkte onder meer samen met Pharrell Williams.

Volledig scherm © AFP