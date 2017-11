Kijkers in shock door seksgeluiden op tv tijdens ontbijtshow BBC

Emma Vardy, een politiek verslaggeefster van de BBC, is vanochtend in grote verlegenheid gebracht tijdens een tv-uitzending in een ontbijtprogramma van de Britse omroep. Terwijl ze in hartje Londen op straat vertelde over de jongste Brexit-ontwikkelingen, was op de achtergrond duidelijk het geluid van een seksende vrouw te horen.