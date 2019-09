Koppel bijt van zich af na lawine van kritiek op ‘levensgevaarlijke’ foto: ‘Zo riskant was het niet’

,,We spelen wel vaker met perspectief, dus we hadden verwacht dat onze volgers het inmiddels zouden begrijpen’’, zeggen ze onder andere tegen CNN. ,,We hadden niet verwacht dat we zoveel kritiek zouden krijgen.’’



Op jacht naar het meest originele plaatje wringt het koppel zich wel vaker in hachelijke bochten. In april werden de twee ook al overstelpt met kritiek op een kiekje. Toen was dat om een foto bij een infinity pool op Bali, waarop te zien is hoe Castille boven de afgrond hangt, terwijl haar lief haar op de rand van het zwembad vasthoudt.



Vorig jaar werd bekend dat er wereldwijd 259 mensen omkwamen terwijl ze een foto maakten op een hachelijke plek of tijdens een stunt. Dat schreven onderzoekers van het All India Institute of Medical Sciences in het vakblad Journal of Family Medicine and Primary Care. Ze onderzochten nieuwsberichten over fatale zelfportretten in de periode oktober 2011- november 2017. Verdrinking is de hoofdoorzaak, meestal doordat mensen worden meegesleurd door heftige golven in zee of van een boot af vallen. De tweede oorzaak wordt samengevat onder de noemer ‘transport’ en betreft mensen die even snel een fotootje van zichzelf willen maken voor een aanstormende trein. Verbranden en het vallen vanaf grote hoogte vormen samen de derde doodsoorzaak. In de Verenigde Staten vallen de meeste selfiedoden onder mensen die zichzelf per ongeluk doden met een vuurwapen.