Kunststukje van Moeder Natuur: Schotse van 1 meter 54 krijgt eeneiige drieling

Australiër op slag dood na val in gemotoriseerde hout­ver­snip­pe­raar

10:55 In Australië is gisteren een 54-jarige man om het leven gekomen na een val in een houtversnipperaar. Het slachtoffer was met drie collega's bomen aan het snoeien op een privéterrein in de plaats Gympie, even ten noorden van Brisbane.