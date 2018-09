Lage decolletés zitten priester hoog: 'Betalen voor te blote trouwjurk in de kerk'

Geen bekeuring, wel bewonde­ring: Canadese agente zet Batmobile aan de kant

30 augustus Hij is een bekende in zijn buurt, de Canadese Batman die in het echt Stephen Lawrence heet. Toen hij in zijn Batmobile-replica naar huis reed na een autoshow, werd hij door een politieagente aan de kant gezet. Niet omdat hij een overtreding had begaan, ze wilde slechts met hem op de foto.