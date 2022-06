Man legt hoofd van man voor ingang Duitse rechtbank

Bijzondere foto: vissen verslikken zich in elkaar in Gelders natuurge­bied

Wie is de jager en wie is de prooi? Fotograaf Arjan de Groot maakte een foto van deze horrorscène in natuurgebied Gelderse Poort. Een grote vis heeft een tweede vis in de bek die op zijn beurt ook weer een enorme hap in een derde vis heeft genomen.

23 mei