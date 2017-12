Man stuurt pikante foto van zijn slaapkamer naar zijn moeder

De moeder van Maison had haar zoon een t-shirt gestuurd met daarop zijn achternaam. Vallance wilde daarop aan zijn moeder laten zien dat hij het kledingstuk gevonden had en liet zijn vriendin Meghan ermee poseren op bed. ,,Ik heb dit kiekje gemaakt om te bewijzen dat ik het t-shirt van mijn moeder heb gevonden. Meghan is echter te knap om dit beeld niet te posten”, schreef hij op Twitter, nadat hij de foto eerst naar zijn moeder had gestuurd.

Handboeien

Op het beeld zien we Meghan op bed liggen. Ze houdt het bewuste t-shirt vast. Op het eerste gezicht niets bijzonders dus. Maar één detail valt enkele Twitteraars toch op: er is een bijzonder rood touw (met handboeien) bevestigd aan het hoofdbord van het bed.

Wat later besefte Vallance zelf ook dat hij toch wat te veel had getoond:

Zijn moeder had naar eigen zeggen niets gemerkt, omdat ze een bijgesneden beeld te zien had gekregen en niet op de foto zelf had doorgeklikt. Maison besloot het zijn moeder toch maar uit te leggen. Zij was vooral bezorgd over de mogelijke reactie van de ouders van zijn vriendin. Zijn vader daarentegen kon er wel om lachen. ,,Ik dacht dat je kerstlichtjes aan dat touw ging bevestigen”, antwoordde hij.