Marguerite (55) vocht voor haar leven nadat ze zich sneed aan papier

Toen de Britse Marguerite Henderson (55) zich in februari sneed aan een blad papier en er een blaasje ontstond op de wond dacht ze eerst dat het vanzelf wel over zou gaan. Niet veel later lag ze in een coma en vocht ze voor haar leven.

De gezinshulp uit het Schotse Ballingry – niet ver van Edinburgh – zag de ‘papercut’ op haar hand voor het eerst op zondag 25 februari. Het was een klein sneetje, amper een centimeter groot. Omdat er een klein blaasje op kwam ging ze naar de apotheek om iets te kopen om de wond te verzorgen. De apotheker gaf haar echter het advies om naar de dokter te gaan.



Ze maakte zich toen nog geen zorgen, want ze voelde zich niet ziek. Maar toen ze op dinsdagmorgen wakker werd, was dat wél het geval. Ze kwam niet uit bed en voelde zich zó beroerd dat ze haar doktersafspraak een dag uitstelde. De volgende morgen was het niet beter, maar door het extreem slechte weer en code rood in Schotland belde deze keer de dokter om de afspraak af te zeggen. Als ze om 18 uur nog last had, moest ze wel het noodnummer bellen. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © JustGiving, Facebook

Om 16 uur belde Marguerite haar oudste dochter Kim Donnachie (27). Die had meteen door dat het ernstig was en repte zich met haar man Sean naar haar moeder. Sean bracht haar onmiddellijk naar het ziekenhuis en zei de hele tijd dat ze wakker moest proberen te blijven. Onderweg moesten ze stoppen omdat de vrouw zo misselijk was. Toen ze eindelijk in het ziekenhuis aankwamen, verloor Marguerite het bewustzijn.



De artsen in het Victoria Hospital stelden al snel vast dat de vrouw een septische shock had, een extreme ontstekingsreactie als gevolg van een infectie. En dat ze er net op tijd bij was, want ze zou het sowieso niet gehaald hebben als ze had gewacht tot 18 uur. Haar toestand bleef echter achteruitgaan.

Coma

,,Ze kreeg zware antibiotica en werd in een kunstmatige coma gebracht. Al haar organen lieten het afweten en tegen de volgende dag kon ze zelfs niet meer zelfstandig ademen”, vertelt haar dochter op JustGiving, een online platform waar ze geld inzamelt voor haar moeder. ,,Op donderdagavond 1 maart kregen we plots te horen dat de kans reëel was dat ze het niet zou overleven.” (lees hieronder verder)

Volledig scherm Marguerite met haar dochter Kim. © JustGiving, Facebook

Tot verbazing van de artsen vocht Marguerite echter terug en een week later ontwaakte ze uit haar coma. Haar familie was dolgelukkig, maar er wachtte nog meer slecht nieuws. ,,Ik zal de dag nooit vergeten dat we het te horen kregen”, aldus dochter Kim. ,,Doordat het bloed in haar lichaam vooral naar haar organen was gepompt om haar in leven te houden, waren er problemen ontstaan in haar handen en voeten. Ze zou alle vier haar ledematen verliezen. Het was een van de ergste dingen die ik ooit hoorde in mijn leven. En het had een vernietigend effect op mijn moeder.”

Gruwelijk

Die beschreef het zelf alsof haar handen en voeten langzaam afstierven. ,,De eerste weken waren erg beangstigend”, zegt ze. ,,Mijn ledematen werden langzaam zwart. Het was gruwelijk. Ik was altijd zo actief geweest en nu zou ik niets meer kunnen”, snikte ze.



Er was echter niets tegen te doen. Een maand geleden zijn haar handen geamputeerd en twee weken later volgden haar benen. ,,Na de laatste operatie kon ik alleen nog mijn hoofd bewegen”, vertelt ze zelf. ,,Ik was net een baby. Ik dacht de hele tijd: wat is de zin hier nog van?” (lees hieronder verder)

Volledig scherm © JustGiving, Facebook

Specialisten vertelden echter dat ze geholpen kon worden met een bionische hand, beenprothesen en een elektrische rolstoel. ,,De handspecialist zei ons dat de kunsthand net als haar eigen hand zou functioneren, zodat ze weer een ietwat normaal leven zou kunnen leiden”, aldus Kim. ,,Maar de prothese is niet goedkoop: deze heeft een prijskaartje van 57.000 euro. En daar komen ook nog de beenprothesen en de rolstoel bij, totdat ze weer leert lopen. Haar huis zal ook rolstoelvriendelijk gemaakt moeten worden.”

Spieren