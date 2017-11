Meisje (9) boekt reis naar Disneyland nadat ze wachtwoord van vader raadt

Ian Wilson uit het Engelse Immingham lag onbezorgd te dutten toen zijn dochter zijn smartphone nam en besloot wat geld uit te geven. Drie dagen later ontdekte hij dat er buiten zijn weten om ruim 1.100 euro was uitgegeven.



,,Ik dacht meteen dat ik het slachtoffer van internetfraude was geworden, dus belde ik naar Paypal. Daar zeiden ze me dat het toestel van waarop de betalingen waren gebeurd normaal leek en het dus vermoedelijk niet om fraude ging. Dus controleerde ik de geschiedenis van mijn smartphone en vond ik al die websites in mijn geschiedenis. Ik vroeg Susan of zij misschien met mijn smartphone had gespeeld en ze bekende meteen. Ze had er veel verdriet van en betoonde spijt. Ik kon haar niet straffen."