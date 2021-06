Meisje (9) rijdt met zusje (4) naar de kust, maar botst tegen vrachtwagen: ‘Wilden gaan zwemmen’

‘Kijk eens schat, verrassing!’ Brit leukt tuin op met aanstormen­de tyrannosau­rus

5 september ‘Doe eens iets leuks met de tuin’, riep de echtgenote van Adrian Shaw uit Lillington in het Britse Warwickshire. Lang hoefde Shaw daar niet over na te denken. ,,Wat ziet er leuker uit in een achtertuin dan een drieënhalve meter lange tyrannosaurus?!’’ En dus kocht de Brit online voor 1600 pond, zo'n 1800 euro, een model van de prehistorische vleeseter. ,,Ze is gek op de Jurassic Park-films, het kan niet misgaan’’.