Monsterkwal gespot voor zuidkust van Engeland

Het gevaarte werd recent gezien door biologe en BBC Earth-presentatrice Lizzie Daly en natuurfilmer Dan Abbott. Toen de twee doken voor de kust van Cornwall doemde plotseling uit het niets het enorme zeedier op. Volgens Abbott was de kwal de allergrootste die hij ooit zag. ,,Ik was compleet in shock, maar dan op een positieve manier”, vertelde hij aan Britse media. ,,Toen we weer boven water kwamen, realiseerden we ons pas dat we iets heel bijzonders hadden gezien.” Abbott benadrukt dat dergelijke natuurverschijnselen meestal ver te zoeken zijn. ,,Deze keer was het gelukkig eens zeer dichtbij en ook nog in ons eigen Engeland.”