Mysterieuze blauwe honden in Rusland: ‘Moeten achterhalen hoe dit komt’

video Japanse artiest bedankt zorgperso­neel met hilarische striptease

9 april De Japanse artiest Kazuhisa Uekusa (32) werd in 2018 in één klap wereldberoemd door zijn maffe striptease-optredens bij Britain’s Got Talent en de Britse en Franse versies van dat showprogramma De performer zit wegens de coronacrisis al een tijdje werkloos thuis, maar dat weerhield hem er niet van op ludieke wijze het keihard werkende zorgpersoneel in zijn land te bedanken.