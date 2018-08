Ontsnapte papegaai scheldt brandweerman uit bij reddingsactie

Jessie de geel-blauwe ara was drie dagen eerder ontsnapt uit het huis van haar baasje en op het dak van de buren gaan zitten. Zowel de eigenaar als een lokale dierenorganisatie probeerden de vogel naar beneden te lokken, maar tevergeefs. Ten einde raad belden ze de brandweer, die gisterochtend ter plaatse kwam.



,,Het leek erop dat Jessie gewond was en daarom al die tijd niet naar beneden was gekomen'', aldus brandweerman Chris Swallow, die de operatie leidde. Zijn collega ging volledig voorbereid de ladder op. Volgens Jessie's baasje zou het namelijk verstandig zijn om 'i love you' tegen de vogel te zeggen, zodat snel een band zou ontstaan.



Die aanpak leek te werken: het gevederde huisdier zei 'i love you' terug. Maar daarna nam het 'gesprek' een verrassende wending. ,,We kwamen erachter dat ze een nogal grote mond had'', vertelt Swallow. ,,Ze bleef maar schelden, tot onze hilariteit.''



