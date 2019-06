Pizzaketen onder vuur na verkoop vleespizza's zonder vlees

Op sociale media hebben klanten woest en teleurgesteld gereageerd op de actie. Met name echte carnivoren voelen zich tot op het bot bedonderd door Hell Pizza en ze kondigen aan er nooit meer een pizza te zullen bestellen. Het bedrijf bracht de pizza, een zogenoemde limited edition, op de markt als een burgerpizza met daarop medium doorbakken gemalen vlees. Volgens de directie vlogen de ‘vleespizza's’ over de toonbank. En dat terwijl ze alleen met een kruidig mengsel van plantaardige grondstoffen bedekt waren.

De firma vroeg klanten die de nieuwe pizza kochten ook nog een enquêteformulier in te vullen. Daarop onder meer de vraag ‘is deze vleespizza lekker”. Ruim 70 procent oordeelde positief over de lekkernij. Verder stelde 80 procent dat ze er niet van wakker zouden liggen als er geen echt vlees in zou zitten. Maar nu bekend is dat ze daadwerkelijk vleesloos waren, lijkt de spreekwoordelijke bom gebarsten. Zo twittert iemand: ,,Dit is puur bedrog, want ik kreeg niet wat ik bestelde.” Een ander: ,,Dit is onacceptabel en niet te eten.” Of: ,,Het is een mensenrecht om te weten wat ik eet.” Er zijn ook positieve reacties. Vegetariërs die de pizza geprobeerd hebben, vinden hem heerlijk en ook nog goed voor het milieu.

Inmiddels heeft ook de Nieuw-Zeelandse regering zich in de pizzadiscussie gemengd. Zo liet de premier via een woordvoerder weten dat Hell Pizza klanten beter had moeten inlichten en dat een vleesloze pizza slechte reclame is voor een land dat op grote schaal vlees exporteert. ,,De vleessector staat al onder druk, dus dan zijn dergelijke acties niet echt handig.” Grote nieuwssites in Nieuw-Zeeland hielde polls over de kwestie. Daaraan deden tienduizenden burgers mee. De uitkomt: een ruime meerderheid keurt de zwijgzame opstelling van de pizzaketen af.