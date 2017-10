Politie houdt blote, volledig met vaseline ingesmeerde bestuurder aan

Volgens de lokale sheriff, zo melden Amerikaanse media, werd Kellerman is eerste instantie aangehouden wegens een geringe snelheidsoverschrijding. Toen de dienstdoende agent hem op zijn gedrag aansprak, ontdekte hij hoe de man erbij zat. ,,Hij had alleen een piepkleine zwembroek aan en glom als een spiegel, omdat hij zich bijna helemaal had bedekt met vaseline. Op de bijrijdersstoel stond een bijna leeg potje en er lag een opengeslagen pornoblaadje'', aldus de politie.



Kellerman zou ietwat zenuwachtig hebben gereageerd toen de agent hem aansprak. Hij gaf de politie per ongeluk ook nog een hand, waarna hij de dienstdoende officier een ranzige doek gaf om de boel weer schoon te vegen. In de officiële aanklacht - masturbatie tijdens het op een gevaarlijke manier een voertuig besturen - tegen de man staat ook nog dat de stoelen in de wagen te vet om aan te pakken waren.



Na zijn aanhouding bleek de man nog zonder rijbewijs reed. Dat was al sinds 1985 ingetrokken wegens ettelijke verkeersovertredingen. Daarnaast werd duidelijk dat de exhibitionistisch ingestelde Kellerman al zo'n 27 jaar in de gevangenis had gezeten voor huiselijk geweld, autodiefstallen, inbraken en het bezit van verdovende middelen. De man nog een nacht in de cel en een flinke douche in vrijheid zijn proces afwachten.