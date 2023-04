Politie VS pakt 78-jarige vrouw op die al haar derde bankoverval pleegde

Chinese toerist overleeft de klap nadat zijn bungeejump­koord breekt in Thailand

De nachtmerrie die velen ervan weerhoudt om te gaan bungeejumpen, werd voor de 39-jarige Mike uit Hongkong werkelijkheid. De toerist sprong op vakantie in Thailand van een tien verdiepingen hoog platform in een avonturenpark. Het koord brak en hij belandde met een klap in het water. Wonder boven wonder kan hij het navertellen.