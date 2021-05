Politiehelikopter vliegt uit voor lawaaiig parende zwanen in Vleuten

Doodver­klaar­de vrouw (81) probeert te ontsnappen uit mortuarium: ‘Ze leeft nog!’

22 augustus In een Russisch mortuarium heeft zich een bizar tafereel afgespeeld. Een 81-jarige vrouw die door dokters officieel doodverklaard was, bleek uren later toch nog in leven en probeerde zelfs te ontsnappen uit het mortuarium. ,,Ze leeft nog”, kreeg haar nichtje plots te horen tijdens een vreemd telefoontje.