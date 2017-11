'Spook' gespot op bewakingsvideo Ierse school

Een school in het Ierse Cork heeft opnieuw een video geplaatst waarin het lijkt te spoken in het gebouw. Vorige maand plaatste de Deerpark Christian Brothers School een soortgelijk bewakingsfilmpje, die in een korte tijd meer dan dertien miljoen keer bekeken is. De tweede video is inmiddels al bijna drie miljoen keer bekeken.