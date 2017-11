Sprinkhaan gevonden in schilderij Van Gogh

Met het blote oog is de kleine, incomplete sprinkhaan in het schilderij Olive Orchard uit 1889 niet te zien. Ze zijn er opgewonden van, in het museum, meldt KMBC News. Toch is het niet zo'n wonder dat het beestje in de verf belandde, want Van Gogh werkte zoals zoveel schilders veel buitenshuis en kampte dus met wat er zoal aan kwam waaien en vliegen. Hij schreef daar ook over aan zijn broer Theo.



Gedacht wordt dat het beestje al dood was toen het door Van Gogh werd 'verwerkt', want het lijkt niet meer te hebben gesparteld. Hoe dan ook, je kunt wel stellen dat het waarschijnlijk de beroemdste sprinkhaan ooit is.